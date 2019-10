Gute Haltungsnote: Der ADFC hat ein Lastenfahrrad an der steilen Holzrampe am Altstadtberg platziert.

Wenn schon einmal eine riesige Sprungschanze sich den Altstadtberg hinunterschlängelt, dann sollte man sie auch benutzen. Das haben sich jedenfalls Dachauer Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) gedacht und sind mit einem Lastenrad auf dem Kunstwerk mit dem Namen "Haltungsnote" unterwegs gewesen. Und nein, sie haben sich damit nicht Hals über Kopf in die Tiefe gestürzt, sondern haben das Rad an der steilen Holzrampe platziert und davon Fotos für ihre "Lasdah-Initiative" geschossen. Die Aktion war mit dem Künstler Christian Engelmann, der die riesige Holzrampe entworfen und realisiert hat, zuvor natürlich abgesprochen. Zunächst wollten sie auf dem Kunstwerk mit dem Lastrad sogar nach oben fahren, mussten sich aber schnell der zu starken Steigung geschlagen geben.

Bei der "Lasdah-Initiative" handelt es sich um ein gemeinnütziges Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, dem dichten Autoverkehr in Dachau ein wenig entgegen zu wirken. So kann man sich bald an der Stadtbibliothek eines der beiden zur Verfügung gestellten Lastenräder ausleihen. Damit will der ADFC anregen, dass nicht nur bei einfachen Kurzstrecken auf das Auto verzichtet wird, sondern für den Großeinkauf im Supermarkt mit dem Fahrrad in die Pedale statt auf das Gaspedal getreten wird.

Die Verantwortlichen betonen, dass die Aktion auf der Rampe nichts mit dem Kunstwerk an sich zu tun hat, sondern der Künstler ihnen dieses lediglich auf Anfrage zur Verfügung gestellt habe. Sie freuten sich, dass Engelmann die Lastenrad-Initiative auf diese Weise unterstütze, so die Akteure weiter. Und dennoch bekommt das Motto "Raus" der Freiluftausstellung, im Zuge derer Engelmann das Kunstwerk vor ein paar Monaten errichtet hat, eine weitere Bedeutung - auch wenn das von der Initiative oder vom Künstler gar nicht so geplant war: Raus mit dem Auto aus der Stadt!