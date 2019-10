Der Blick Philipp Röths, er lag wohl meist in den Wolken. Anfangs, in jungen Jahren, ballen sie sich auf seinen Gemälden zu umfassenden Gebilden zusammen mit feinen, detailgetreuen Strichen; später werden sie in impressionistischen Tupfen über die Leinwand jagen und noch später, als Röth bereits alt und gebrechlich sein, das Haus nicht mehr verlassen wird, wird er aus seinem Fenster heraus die trüben Wolken am Winterhimmel malen, die frei von Kontur über der schneebedeckten Landschaft hängen.

Detailansicht öffnen Viele von Röths Bildern zeigen eine heile Welt unter einem herrlichen Wolkenbaldachin: "Landschaft am See". (Foto: Gemäldegalerie Dachau)

Und wohin könnte sich der Blick eines von Sehnsucht geplagten Geistes auch wenden, eines "Romantikers unter den Landschaftsmalern", wie es im Titel der neuen Ausstellung der Dachauer Gemäldegalerie heißt, wenn nicht gen Himmel? Von einem, der vielleicht ahnte, wie sehr Industrialisierung und Fortschritt die damalige Welt prägen würden, und sich lieber in das Alte flüchtete als den Geist der Moderne zu jagen, mit der Kraft des Impressionismus einzufangen. Denn auch, wenn sich in den Werken des Landschaftsmalers ein erstes Tupfen und Verschwimmen erkennen lässt, und somit die ersten kleinen Anzeichen der aufkommenden Stilrichtung, so lehnte Philipp Röth (1841 bis 1921) die Ideen des Impressionismus' ab. "Der Inhalt blieb für ihn hier auf der Strecke", sagt Bettina Best, Expertin für Röth, die gerade ein umfangreiches Werkverzeichnis des Künstlers veröffentlicht hat. War das Verschwimmen der Landschaftszüge für ihn ein Ausdruck wachsender Oberflächlichkeit und Leugnung naturgegebener Schönheit? Die Tiefe des Impressionismus konnte und wollte Röth wohl nicht erkennen, bis an sein Lebensende verweigert er sich der Moderne.

Kunstexpertin Bettina Best: "Philipp Röth lehnte die Ideen des Impressionismus' ab. Der Inhalt blieb für ihn hier auf der Strecke."

Neben den Wolken gäbe es noch die Bäume, in deren wuchtige Wipfel sich Röth mit geballter malerischer Kraft zu flüchten schien. Manchmal ist es einer, manchmal eine ganze Reihe, deren Verästelungen sich durch die grünen Landschaften winden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da war Philipp Röth bereits seit mehr als zwanzig Jahren verstorben, benannte die Stadt München ihren ältesten Baum nach ihm: eine über 300 Jahre alte Linde in Nederling, heute ein Wohnviertel im Stadtteil Gern, früher ein einsamer Baum in weiter Landschaft unweit von Röths Atelier. Von hier aus unternahm er Wanderungen, wie es die Lebensweise der Freilichtmaler gebot, malte auch im Dachauer Moos und in Bruck. Immer wieder finden sich kleine Brücken über die Würm oder an der Amper, die Röth als Motiv dienten und die er in unterschiedlicher Atmosphäre abbildete. Er malte also gerne Wolken, gerne Bäume, dazwischen Rinder, Schafe, Ziegen - manchmal auch nur die Tiere, ohne landschaftlichen Kontext, dann allerdings im kleinen Format. Nur Berge nicht, die waren Philipp Röth zuwider. Sein Schwiegervater, Paul Weber, zog ihn einst mit nach Berchtesgarden, doch in der Landschaft, die Röth daraufhin malte, sollten die Berge beinahe verschwimmen und sich ins Hinterste des Bildes ziehen. Am Ende dieser Reise machten die beiden Künstler Halt in Dachau, damals bereits die pulsierende Künstlerkolonie der Freilichtmaler. Hier fand Röth seine "Eröffnung" wie es Bettina Best beschreibt, und wie es der Künstler selbst ähnlich in seine Tagebücher schrieb.

Detailansicht öffnen "Dörfchen bei Sonnenschein". (Foto: Gemäldegalerie Dachau)

Die Landschaft des Dachauer Moos es erinnerte Röth wohl an die Landschaft seiner Heimat, der Rhein-Main-Tiefebene. Geboren in Darmstadt, prägte ihn später die Schule des Karlsruher Künstlers Johann Wilhelm Schirmer, der seine Schüler dazu erzog, die Schönheit der Natur einzufangen, statt deren Idealbild zu konstruieren. Wenn man als Besucher der Gemäldegalerie am richtigen Platz steht, rechts die frühen Werke, links die neueren, so lässt sich die Veränderung, die der Umzug nach München 1871 in ihm hervorbrachte, deutlich erkennen. Seine Bilder seien nun "durchsonnt", nennt es Best, man erkennt es an den Farben, am Licht.

Detailansicht öffnen In der "Partie aus dem alten Gern im Winter" von 1890 zeigt sich die einsetzende Industrialisierung. (Foto: Toni Heigl)

Im Ausstellungsraum der Gemäldegalerie hängen nahe des Eingangs die Gemälde, in denen sich die Prägung durch seine Lehrer noch besonders stark erkennen lässt. Manchmal kopierte Röth auch, ein gezeigtes Beispiel ist seine Interpretation eines Ölgemäldes von Schirmer, der Gewitterwolken über der römischen Campagna aufziehen ließ. Die Nachahmung von Röth fällt aus dem Muster seiner anderen Werke, mit dunklen, ungebändigten Wolken zieht es in das Bild, im Hintergrund die Berge, im Vordergrund die karge Landschaft. Statt der ansonsten so friedfertigen Stille in seinen Bildern, wirkt dieses Gemälde aufgewühlt und unruhig.

Es gibt auch Bilder, die Röth selbst zeigen, dem Besucher allerdings leicht entgehen könnten, sind sie doch außerhalb des Ausstellungsraumes angebracht. Eines zeigt Röth sitzend, im Freien, mit Hut und Sonnenschirm, eine Pfeife in der einen Hand, einen Pinsel in der anderen, als wäre er hier einfach in die Fremde hineinplatziert worden und gleichzeitig ihr seliger Bewohner. So stellt man sich ihn vor, den stillen Beobachter, der die Welt wohl gerne hätte anhalten wollen, da er um ihre Zukunft fürchtete. Ein Traditionalist, selbst auserkoren zum Himmelsmaler; dessen Werke für den heutigen Betrachter so sehr von simpler Schönheit strotzen, dass sie schon kitschig sind. Und doch bleiben sie aktuell, weil sich in ihnen auch eine Diskussion unserer Zeit spiegelt: zwischen denen, die Fortschritt und Umbruch gestalten, und denen, die genau dies fürchten und Schutz im Altbewährten suchen.

Philipp Röth (1841-1921). Ein Romantiker unter den Landschaftsmalern. Gemäldegalerie Dachau, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 13 bis 17 Uhr. Zu sehen bis 8. März 2020