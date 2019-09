Die 13. Lange Nacht der Museen sprengt Grenzen - quantitativ wie künstlerisch. Die Vielzahl an Ausstellungen und Aktionen verwandeln die Stadt Dachau in einen traumhaften Ort

Planlos durch die Große Kreisstadt zu laufen, ist an diesem besonderen Freitagabend vielleicht nicht die beste aller Ideen. Schließlich warten bei der diesjährigen "Langen Nacht der offenen Türen in Dachau" 42 Museen, Galerien und Werkstätten auf Besucher. Da bleiben rein rechnerisch sieben Minuten pro Location - und gefühlt 30 Sekunden pro Kunstwerk -, hätte man den ehrgeizigen Plan gefasst, zwischen 19 Uhr und Mitternacht auf alle Objekte mindestens einen Blick zu werfen. Hilfreiche Tipps, was man sich unbedingt ansehen sollte, sind also Gesprächsstoff Nummer eins der Lange-Nacht-Flaneure in dieser spätsommerlichen Vollmondnacht. Auf der persönlichen Hitliste ganz oben stehen das Jugendzentrum Ost, die Kleine Altstadt Galerie und die Brunngartenstraße. Dazu später mehr. Für Gesprächsstoff sorgen zudem die auf Parkplatzsuche durch die Stadt röhrenden Blechmonster. Deren Fahrer sind nicht in Sachen Kunst, sondern mit Ziel LaBrassBanda-Konzert unterwegs. Gut beraten ist also, wer erst einmal Dachau-Ost ansteuert.

Detailansicht öffnen In der Kleinen Moosschwaige posieren die Künstlerinnen Karin Schuff und Margot Krottenthaler. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Jenseits der von Vernissagen-Adabeis bevorzugten Kunstmeile in der Altstadt trifft man so am frühen Abend Landrat Stefan Löwl (CSU) im Bürgertreff am Ernst-Reuter-Platz. Nicht nur ihn faszinieren die eindringlichen Kinderporträts von Christa Spencer. Das sind keine Heile-Welt-Bilder. Ernste Gesichter in dunklen Farben schauen den Betrachter an, ganz so wie junge Menschen in der Vor-Instagram-Zeit in die Fotografenlinse blickten: sehr erwachsen. Die 73-jährige Christa Spencer hat Fotos von Kindern und Jugendlichen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit verfremdet - und jedem Porträt einen Namen gegeben. "Meine Kinder haben immer gelächelt. Diese Kinder haben das Lachen verlernt."

Detailansicht öffnen Die Lange Nacht der Galerien und Museen: Hier die Ausstellung im Freiraum. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Während sich im Bürgertreff schon die Besucher drängeln, herrscht im Jugendzentrum Ost an der Ludwig-Ernst-Straße noch eine Art kreatives Chaos. Mimi Lehmann, die zum ersten Mal ihre farbenfrohen Glitzer-Bilder ausstellt, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. "Die Bilder sind in meinem Kopf - und dann male ich sie", sagt die 22-Jährige. So entstehen kämpferische Bilder von starken Frauen oder fröhliche Tiergeschichten, beides ihre bevorzugten Sujets. Wobei die Frauen keineswegs dem gerade gängigen Selfie-made-Schönheitsideal entsprechen, sondern echte Persönlichkeiten sind. Während für Mimi Lehmann die Malerei ein Ausgleich zu ihrem Beruf ist, will die 18-jährige Sofia Hubert die Kunst zum Beruf machen. Ihr großer Traum sei es, Keramikerin zu werden. Mehr will sie nicht von sich preisgeben, zeigt lieber auf den liebevoll arrangierten Tisch mit einigen ihrer Objekte.

Detailansicht öffnen Regina Baierl in der Neuen Galerie Dachau. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Sehr viel redefreudiger ist Zaki Rahimi. Und er hat viel zu erzählen, von seiner Flucht aus Afghanistan, davon, wie vor vier Jahren ein Zeichenkurs "meine Seele gerettet hat" und warum er mit dem Zeichnen nicht aufhören kann und will. Was er mit dem Fineliner zeichnet, ist unfassbar gut, wie etwa eine Serie mit Porträts bekannter Persönlichkeiten von Albert Einstein bis Elvis Presley. Auf schwarzem Papier springen einen kraftvolle und zugleich filigrane Frauen und Männer, ein Steinbock oder ein Löwe förmlich an. Diese Zeichnungen haben eine Sogkraft, der man sich nicht entziehen kann und will. Schier fassungslos steht man vor einem Video, das Zaki Rahimi selbst gedreht hat, schaut ihm bei der Arbeit zu - und vergisst für einen Moment, dass sich dieses riesengroße Talent womöglich hierzulande gar nicht weiterentwickeln darf, weil sein Asylgesuch abgelehnt worden ist. Aber trotzdem oder gerade deshalb macht er unbeirrt seine Ausbildung zum Mediengestalter weiter.

Detailansicht öffnen Christa Spencer verfremdet Fotografien von Kriegs- und Nachkriegskindern. So gewährt sie den Besuchern ihrer Ausstellung erschütternde Einblicke in eine zerstörte Welt. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Orts- und Szenenwechsel: In der Kleinen Altstadtgalerie geht es laut und lustig zu. Haben sich doch Frank Donath, Heiko Klohn, Florian Marschall und Wolfgang Sand auf "Expedition Nord 2.0" gemacht. Sie ist das Revival einer legendären Ausstellung vor zehn Jahren in Glückstadt, der Heimatstadt Donaths, und eine Reverenz an den dort beheimateten und vor zehn Jahren verstobenen Künstler Hans-Peter Wirsing, der auch in Dachau mehrfach ausgestellt hatte. Nur allzu gerne erzählt das Trio von nicht nur mit Bildern und Skulpturen vollgepackten Transportern, von einem vereinsamten Flipflop, der auf geheimnisvolle Weise im Schlick versunken ist und in ferner Zukunft wieder auftauchen mag, von abenteuerlichen Kanufahrten und Killerenten. Ziemlich viel vom Spirit dieser Aktion ist an diesem Abend in der Kleinen Altstadtgalerie spürbar, vor allem, nachdem sich die Vernissagen-Adabeis verzogen haben. Da hat Bürgermeister Kai Kühnel schon mit gebührendem Ernst und innerem Grinsen seine "vom OB-Büro freigegebene" Rede vom Blatt abgelesen. Und es ist endlich Zeit und Raum, all die Arbeiten zu würdigen, die Luft und Wasser thematisieren, wie etwa Sands "Jungfernfahrt" oder auch sein mehrdeutiger "Trittbrettfahrer". Wirsings fantastisch-realistische Bilder verführen zum Träumen und zum festen Vorsatz, bis zum Ausstellungsende am 29. September unbedingt noch einmal auf Expedition Nord 2.0 zu gehen.

Auf den Straßen ist es mittlerweile merklich ruhiger geworden. Mag sein, dass der eine oder die andere eine Kunst-Auszeit und eine Sitzgelegenheit braucht. Doch wo nur in dieser Langen Nacht. Im Architekturbüro von Horst Stepper sind der Thonet-Stuhl und das Rosenthal-Geschirr eher nicht zum sofortigen Gebrauch bestimmt. Sie werfen vielmehr in einer vom Wasserturm-Förderverein initiierten Mini-Ausstellung ein paar Schlaglichter auf das derzeit allgegenwärtige "100 Jahre Bauhaus". Doch wieder einmal fehlen die Bauhaus-Frauen.

Schade, denkt man und windet sich durch Fahrrad-Pulks den Karlsberg runter Richtung Turnhalle Brunngartenstraße. Dort spielt die Lange-Nacht-Musik - buchstäblich und im übertragenen Sinn. Draußen setzen die Outer Source-Sprayer in einer spannenden Performance das Motto der Gemeinschaftsaktion von KVD-Druckwerkstatt, vom Jugendzentrum Freiraum und ihrer Künstlergruppe um. "Schwarz-weiß" ist die Vorgabe. Da wird zu fast meditativen Tönen in weißen Maleranzügen mit schwarzen Masken vor dem Gesicht auf weiße Plastikplanen mit schwarzer Farbe gesprüht, was das Zeug hält. Nicht nur der durchdringende Farbgeruch, auch mehr oder weniger genehmigungsfreie Muntermacher sind die olfaktorische Ergänzung. Die Installationen von Bruno Schachtner und Johannes Wirthmüller sorgen für Diskussionen. Nicht zuletzt, weil Wirthmüller seine, sagen wir mal, Korrespondenz mit Behörden und Co. verarbeitet hat. "Kunst kennt keine Behinderung", könnte man da sagen. Das ist das Motto einer einfühlsamen Präsentation der Malwerkstatt des Franziskuswerks Schönbrunn und seiner Klagenfurter Partnerorganisation autArK am Sparkassenplatz. Kunstpädagogin Ramis Wildfeuer erzählt mit viel Empathie, wie gut die wöchentlichen Maltreffs jungen und alten Menschen mit Behinderung tun - und welche Talente sich dort offenbaren. Die Teilnehmer stellen demnächst wieder in Dachaus Partnerstadt Klagenfurt aus.

Immer noch ziehen Unentwegte mit dem Flyer in der Hand durch die Stadt, treffen auf trachtenmäßig verkleidete und bisweilen nicht mehr ganz nüchterne Konzertbesucher und finden in Monika Siebmanns Atelier in der Martin-Huber-Straße ein temporäres Refugium und Gleichgesinnte. Beste Voraussetzungen also, um den Kunst-Marathon noch einmal Revue passieren zu lassen. Fazit: Diese 13. Lange Nacht hat quantitativ Grenzen gesprengt und qualitativ die grenzenlose Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen gezeigt.