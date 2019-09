Es ist eine Idylle, die den Hof Rosenrot im Weiler Weyhern umgibt: Rosen ranken sich an der Hauswand hoch, im Garten blühen die Pflanzen in sechs verschiedenen Farben. Der Hof trägt nicht umsonst seinen Namen. Im Türrahmen des weiß gestrichenen alten Hofes mit den türkisfarbenen Fensterläden lehnen die Künstlerinnen Sabine Hinz und Birgit Lehrl. Sie sind die Hüterinnen über den Hof Rosenrot und kümmern sich mit Initiatorin Doris Gibson um das Anwesen.

Seit vier Jahren haben die beiden Dachauerinnen ihre Ausstellungsräume im Hof Rosenrot. Dort führen sie auch einen eigenen Laden. Birgit Lehrl fertigt Glasperlenketten an, Sabine Hinz hat sich dem Stricken verschrieben und gestaltet kunstvolle Grußkarten aus Papier. Das Glasperlenmachen hat sie bei Birgit Lehrl gelernt. Beide tragen ihre selbstgemachten Ketten um den Hals. Den Ausstellungsraum mit all ihren Glaskunstwerken nennt Birgit Lehrl PerlPetuum. Die Bandbreite ihrer Werke reicht von Windlichtern über Ketten bis zu Ohrringen, die sie alle selbst herstellt. Sie ist von der Produktion der Glasperlen fasziniert. "Zu sehen, wie das Glas fließt, sobald es erhitzt wird, das ist einfach unbeschreiblich", schwärmt die Dachauerin von ihrer Leidenschaft. Sie bietet auch Kurse für Erwachsene an, die das Glasschneiden und Verzieren lernen möchten. "An eine Glasschneidemaschine lasse ich aber nur Erwachsene ran, für Kinder ist das zu gefährlich", sagt Birgit Lehrl. "Die übernehmen dann die Verzierung." Auch Sabine Hinz hat bei ihr das Glasperlenmachen gelernt. Hinz bietet jeden zweiten Donnerstag im Monat Bastelkurse für Fortgeschrittene in ihrer Papierwerkstatt an. Hinz bringt den Teilnehmern der Kurse bei, wie man kunstvoll verzierte Grußkarten aus Papier herstellt. "Mit den regelmäßigen Teilnehmern habe ich eine Chat-Gruppe", sagt Sabine Hinz. "Ich bastele eine Karte und frage sie, ob sie an diesem Muster oder jenem Entwurf Interesse haben. Dann bekomme ich von ihnen ein Feedback."

In dem Veranstaltungsraum des alten Bauernhauses, dessen Holzwände einige der selbstgemalten Bilder von Doris Gibson zieren, finden neben den Kreativkursen der Ausstellerinnen auch Musikvorführungen, Geburtstagsveranstaltungen und die meditativen Kreistänze von Doris Gibson statt. Wer gerne im Hof Rosenrot feiern möchte, muss sich nur vorher telefonisch anmelden. "Wir hatten einmal eine Anmeldung für eine Gruppe von Cabriofahrern. 20 Leute haben dann im Garten ihr Frühstück genossen", erzählt Birgit Lehrl. Für solche Besucher bieten die Damen auch mal eine Verpflegung an. "Eigentlich gibt es bei uns ja nur Kaffee und Kuchen", sagt Lehrl, "wir backen unseren Kuchen allerdings jeden Tag frisch". Sabine Hinz pflichtet ihrer Kollegin bei: "Bei uns gibt es nur hausgemachten Kuchen und keine dreistöckigen Buttercremetorten. Der Kuchen wird nach besonderen Rezepten gemacht."

2015 hatten die beiden Künstlerinnen die Idee, im Hof Rosenrot ein Café einzurichten. Das komplette Anwesen ist an Doris Gibson vermietet. Sie war von der Idee begeistert. "So zogen wir in den Hof Rosenrot ein", erinnert sich Sabine Hinz.

Die beiden Künstlerinnen kümmern sich nicht nur um das Anwesen und das Café. Sabine Hinz versorgt auch die Bienen in den beiden Stöcken, Birgit Lehrl pflegt den Gemüsegarten im vorderen Teil des Grundstücks. Dort finden sich Kürbisse, Tomaten, Rote Beete und allerlei Beeren. Von den Bienen hält sich Birgit Lehrl lieber fern, denn sie hat eine Allergie. Unter den Zwetschgenbäumen im Garten betreut Sabine Hinz zusammen mit Doris Gibson zwei Bienenvölker - und damit insgesamt 50 000 bis 60 000 der nützlichen Insekten. Das Gemüse aus dem Garten, das nicht frisch verzehrt wird, kocht Birgit Lehrl ein. Das mittlerweile bekannte Rosen- und Apfelgelee können Besucher im Hof auch kaufen.

Sabine Hinz und Birgit Lehrl haben sich in den vier vergangenen Jahren fast zu richtigen Hauswirtschafterinnen entwickelt und halten ihr kleines Ökosystem am Laufen. Gemeinsam mit Doris Gibson, die den Hof seit Jahren von Besitzer Josef Mertel gemietet hat, bringen sie hier Kunst und Natur in Einklang.

Am 26. September findet nach der Sommerpause der erste Windlichterkurs von Birgit Lehrl am Hof Rosenrot statt. Zur Einstimmung auf die Adventszeit wird am 20. November, dem schulfreien Buß- und Bettag, ein Plätzchenkurs für Kinder angeboten. Vom 22. bis 24. November gibt es einen Abend mit besinnlichen Texten und altbayerischer Stubnmusik am Kaminfeuer. Wer sich für die Kurse am Hof Rosenrot interessiert, findet das Programm auf der Website der Volkshochschule Markt Indersdorf oder auf der Homepage unter www.hof-rosenrot.de.