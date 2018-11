21. November 2018, 22:09 Uhr Kunst am Wochenende Gemischtes Doppel

Zwei Künstler öffnen ihre Ateliers, zwei Malerinnen zeigen Bilder

Über ein mangelndes Angebot können sich Kunstfreunde im Landkreis wahrlich nicht beklagen. Ein Überblick, was am Wochenende noch geboten ist.

Christian Maria Huber

Der Dachauer Künstler feiert ein kleines Jubiläum: Zum 20. Mal findet seine Atelierausstellung in der alten Metz'schen Schlosswerkstätte im Rückgebäude der Martin-Huber-Straße 19 statt. Vorbeikommen kann man am Samstag, 24. November, 15 bis 24 Uhr, Sonntag, 25. November, 15 bis 20 Uhr, und in der Zeit von 26. bis 30. November nach telefonischer Vereinbarung, 08131 / 73 55 22 oder 1060 /163 39 20.

Jörg Kausch

Unter dem Titel "Und wieder lockt das Weib!" lädt der Bildhauer am Samstag, 24. November, von 14 Uhr an in sein Atelier in Arnbach ein, Indersdorfer Straße 9a. Die Ausstellung ist auch am Sonntag, 15. November, von 14 bis 19 Uhr zu sehen.

Brigitte Orenner /Brigitte Scherer

"Leuchtkraft" heißt die Ausstellung der beiden Künstlerinnen, die bis 7. Dezember, im Bürgertreff-Ost e.V. zu sehen sein wird. Vernissage ist am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr. Der Eintritt zur Vernissage und an allen Ausstellungstagen ist frei. Öffnungszeiten sind Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Die beiden Malerinnen haben sich seit Jahrzehnten mit Leidenschaft der Öl- und Acrylmalerei verschrieben. Sie zeigen überwiegend großformatige Arbeiten, abstrakte, aber auch gegenständliche Landschaften und Motive aus der Natur, die den Betrachter durch eine erstaunliche Leuchtkraft in den Bann ziehen und gute Laune vermitteln. Die beiden Künstlerinnen gehören der Freien Malgruppe Dachau an, deren Ausstellung auch noch einschließlich diesem Wochenende im Dachauer Rotkreuzhaus zu sehen ist. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 14 bis 17.30 Uhr und Samstag / Sonntag 10 bis 17 Uhr.