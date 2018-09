2. September 2018, 22:19 Uhr Kundgebung Protest gegen AfD-Veranstaltung

Bündnis ruft zu einer Demo für gesellschaftlichen Frieden auf

Das Bündnis "Runder Tisch gegen Rassismus Dachau" ruft am Sonntag, 9. September, zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Dachau-Ost auf. Anlass ist eine Veranstaltung der AfD, die an diesem Tag im Adolf-Hölzel-Saal über die Bühne geht und auf der die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Beatrix von Storch sprechen soll. Peter Heller vom "Runden Tisch gegen Rassismus" nennt Storch "eine der bekanntesten Scharfmacherinnen von rechts außen". Das Bündnis fordert die Dachauer Bevölkerung auf, "für Frieden in unserer demokratischen Gesellschaft und gegen Rassismus sowie jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu demonstrieren".

Zunächst findet am Sonntag von 10 Uhr an eine Kundgebung am Ernst-Reuter-Platz in Dachau-Ost statt. Unter anderem spricht Simone Burger, Regionalgeschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Anschließend gegen 10.45 Uhr ziehen die Demonstrationsteilnehmer vom Ernst-Reuter-Platz über die Ludwig-Ernst-Straße, Sudetenlandstraße, Würmstraße und Jakob-Kaiser-Straße zurück zum Ernst-Reuter-Platz, wo die Kundgebung fortgesetzt wird und unter anderem der BR-Moderator und Kabarettist Matthias Matuschik auftritt. Um 12 Uhr laden die evangelischen und katholischen Kirchen in Dachau zu einem ökumenischen Friedensgebet ein. Die Samba-Trommelgruppe Münchner Ruhestörung sowie die Band Affentheater, die aus der Knabenkapelle Dachau hervorgegangen ist, spielen Konzerte. Heller schreibt in einer Pressemitteilung: "Wir wollen am 9. September (und nicht nur da) gemeinsam mit vielen Menschen dafür eintreten und auftreten, dass wir alle in unserem Staat respektvoll, human und tolerant miteinander umgehen."