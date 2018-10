1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Kundgebung Großdemo gegen dritte Startbahn

Das Aktionsbündnis Aufgemuckt, dem auch Organisationen aus dem Landkreis Dachau angehören, ruft noch vor den Landtagswahlen zu einer Großdemo in München gegen den Bau einer dritten Startbahn auf. "Mia hams satt, weil der Flugverkehr enorm subventioniert wird, obwohl er das Klima extrem schädigt und die Bevölkerung krank macht! Deswegen sind wir im Trägerkreis der Demo Mia hams satt", schreibt Helga Stieglmeier, Sprecherin des Aktionsbündnisses. Sie ruft die Bevölkerung auf, am Samstag, 6. Oktober, in München mit auf die Straße zu gehen, "um eine unsinnige und schädliche 3. Startbahn weiterhin zu verhindern". Das Frontbanner der Protestierenden lautet: "Lasst Euch Bayern nicht versödern - 3. Startbahn abwählen." Dahinter sammeln sich alle Startbahngegnerinnen und Startbahngegner. Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr auf dem Königsplatz, nach dem Demozug endet sie am Ausgangspunkt. Neben Reden gibt es auch ein Bühnenprogramm. Mit dabei sind dicht&ergreifend, Folkshilfe, Hans Well mit den Wellpappen, Hundling und Schmidbauer & Kälberer.