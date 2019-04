3. April 2019, 22:14 Uhr Kulturverein Erdweg Zauberkunst und Comedy

Der Kulturverein Erdweg präsentiert am Freitag, 5. April, die Zauberkünstler "Junge Junge!" mit ihrer Show "Hut ab". Auch an diesem Abend werden die neuen Wirtsleute den Kulturverein begleiten und ihre Gäste entsprechend verwöhnen. Da das Wirtshaus noch nicht offiziell geöffnet hat, ist eine Tischreservierung erforderlich. Beginn der Zaubershow im Tafernsaal des Wirtshauses am Erdweg ist um 20 Uhr, Sektempfang 19.30 Uhr, Karten (21 beziehungsweise 18 Euro, ermäßigt zehn Euro) sind im Bürgerbüro Erdweg erhältlich, Tischreservierungen unter gesa.blaas@gmail.com.