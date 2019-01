31. Januar 2019, 22:09 Uhr Kulturtipp Wildes Nachtleben

Eine 20er-Jahre-Revue mit Janet Bens und Herbert Müller im Hoftheater Bergkirchen

"Nach meene Beene is' ja janz Berlin verrückt" - das ist der Titel und das Motto der kleinen 20er-Jahre- Revue mit Janet Bens und Herbert Müller, die am Samstag, 2. Februar, 20 Uhr, im Hoftheater Bergkirchen zu sehen ist. Als die berühmte Sängerin Claire Waldoff und als Dichter Kurt Tucholsky machen sich die Beiden auf in das wilde Nachtleben der Zeit. Mit bekannten Liedern, wie "Herrmann heeßt er" oder "Wer schmeißt den da mit Lehm" sorgen sie dabei für gute Unterhaltung, begleitet am Klavier von Anna Nam-Winkler. Karten zu 18/16/14 Euro gibt es unter 08131/32 64 00 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.