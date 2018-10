12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Kulturtipp Stilvoll unterwegs

Elegante Kutschen präsentiert der Fahrverein Pferdehof Hartl am Samstag

An diesem Samstag, 13. Oktober, findet beim Fahrverein Pferdehof Hartl in Kiemertshofen wie jedes Jahr ein Treffen von Fahrern auf herrschaftlichen Kutschen mit ihren prächtigen Pferden in stilvollen Geschirren statt. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr machen sie auf dem Schlossgelände Blumenthal Station. Das prächtige Bild der eleganten Gespanne unter den herbstlichen Bäumen bietet Besuchern besonders bei sonnigem Wetter ein schönes Bild. Die Fahrt setzt den Schlusspunkt der diesjährigen Fahrsaison. Besucher können in der Schlosswirtschaft einkehren.