21. Juni 2019, 22:21 Uhr Kulturtipp Skulpturen am Hof

Ausstellung von Kunstwerken noch bis Sonntag zu besuchen

Im Hof Rosenrot in Weyhern werden Bilder von Isolde Durchdenwald und Skulpturen von Jürgen Goldner (Bild) gezeigt. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Sonntag, 23. Juni, zu sehen, sie kann also noch am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr besucht werden. Seit März 2016 gibt es in Hof Rosenrot auch ein Café. Dort können Besucher die hausgemachten Kuchen bei Kaffee gemütlich im Garten oder in den offenen Räumen genießen. Der Hof ist auch Dienstag und Mittwoch von 11 bis 17 Uhr offen oder nach telefonischer Vereinbarung.