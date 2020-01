Konzert in Korneliuskirche in Karlsfeld

Der Chor Maxim Kowalew Don Kosaken wird am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr in der Korneliuskirche in Karlsfeld russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Im übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosakenchöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat: Singend zu beten und betend zu singen.