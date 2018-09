28. September 2018, 21:56 Uhr Kulturtipp Musik des Lebens

Stefan Weiller kommt mit seinem Musiktheaterprojekt "und die Welt steht still - Letzte Lieder und Geschichten" nach Dachau

Im Jahr 2010 stellte der Musiker und Autor Stefan Weiller sterbenden Menschen im Hospiz die Frage: "Welche Musik ist Ihnen kostbar und welche Erinnerung verbinden Sie damit?" So entstand das Musiktheaterprojekt "und die Welt steht still - Letzte Lieder und Geschichten". Am Sonntag, 30. September, wird es in der Friedenskirche Dachau, Herzog-Albrecht-Straße 19, zugunsten des Elisabeth-Hospiz-Vereins Dachau präsentiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder bei Hanrieder Bestattungen, Krankenhausstraße 18a.