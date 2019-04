28. April 2019, 22:30 Uhr Kulturtipp Lesen und basteln

Die nächste Abenteuerlesewerkstatt "Wälzer, Schmöker, Lesestoff" startet

Die Kinder- und Jugendkunstschule für Dachau und den Landkreis (DAKS) startet die nächste Abenteuerlesewerkstatt "Wälzer, Schmöker, Lesestoff". Sie findet am Freitag, 3. Mai, von 15 bis 17 Uhr, im DAKS am Klagenfurter Platz 3 in Dachau Süd statt. Das Konzept dieses Programms ist einfach: Teilnehmer schnappen sich angesagte, lustige oder spannende Bücher, lesen rein und schauen dann, was ihnen in der Werkstatt dazu einfällt. Das aktuelle Thema ist "Märchen". Sie tauchen ein in zauberhafte Märchenwelten und basteln dazu, was Spaß macht. Das Programm ist geeignet für Kinder von sechs 6 Jahren an, die Teilnahme ist kostenlos.