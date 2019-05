22. Mai 2019, 22:13 Uhr Kulturtipp Kunst im Rathaus

Ausstellungsreihe unter dem Thema "Natur inspiriert" wird weitergeführt

Die Ausstellungsreihe "Kunst im Rathaus" in Erdweg wird von Sabine Heßen unter dem Thema "Natur inspiriert" weitergeführt. Heßen stammt vom Bodensee, lebt aber seit 20 Jahren in Erdweg. Bereits in jungen Jahren entdeckte die Erzieherin und Naturpädagogin ihre Liebe fürs Malen und kreative Gestalten. Die farbenfrohen Acrylbilder drücken Sabine Heßens Lebensfreude aus und zeigen ihre Begeisterung für die Natur. So finden sich in ihren Bildern Motive von Tieren, Pflanzen und Landschaften. Zu sehen während der Rathaus-Öffnungszeiten.