23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Kulturtipp Hommage ans Bier

Bayerische Braukunst in der Kulturschranne

Schauspieler und Kabarettist Harald Helfrich führt sein Publikum am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Kulturschranne Dachau als gestandenes, bayerisches Mannsbild in seinem Programm "Bierig!" durch die bayerische Braukunst. Gemeinsam mit seiner kongenialen Partnerin, Musikerin und Schauspielerin Ozzy Thompson, widmen sie sich in ihrem Musikkabarett dem bayerischen Grundnahrungsmittel. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) in der Geschäftsstelle der Dachauer Rundschau.