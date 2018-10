9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Kulturtipp Flair von Louisiana

Die vielseitige Band "Spirit of New Orleans" kommt ins Wirtshaus am Erdweg

Der "Spirit of New Orleans" kommt mit Zydeco Annie + Swamp Cats ins Wirtshaus am Erdweg. Am Samstag, 13. Oktober lädt der Kulturverein um 20 Uhr alle Musikbegeisterten ein. Die vielseitige Band steckt voller Lebensfreude und überzeugte heuer bereits viele Besucher bei "Jazz in allen Gassen" in Dachau (Foto) - wobei ihre Musik nicht dem klassischen Jazz zugeordnet wird. Längst gelten sie als eine der besten Cajun- und Zydeco-Bands in Europa. Karten gibt es im Vorverkauf (www.wirtshaus-am-erdweg.de) oder an der Abendkasse.