4. Juli 2019, 21:47 Uhr Kulturtipp Duett der Orchester

Knabenkapelle und Schulorchester geben Konzert im Musikheim

Das Große Blasorchester der Knabenkapelle Dachau und das Schulorchester des Ignaz- Taschner-Gymnasiums laden zu ihrem gemeinsamen Konzert am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr ins Musikheim der Knabenkapelle Dachau in der Sudetenlandstraße 63, ein. Jedes Orchester wird zunächst eigene Stücke spielen, dann unternehmen beide Orchester gemeinsam einen Ausflug in die Welt der Musik. Ein Stück von Dvořák wird laut Insidern schon geprobt. Einlass ins Musikheim ist von 16.30 Uhr an, der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.