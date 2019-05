12. Mai 2019, 21:54 Uhr Kulturtipp Die Wittelsbacher

Das Dachauer Forum lädt am Samstag, 13. Juli, von 11 Uhr an zu einer Führung durch die Geschichte der Wittelsbacher ein. Unter der Leitung von Wilhelm Liebhart besuchen die Teilnehmer die Wirkstätten der Adelsfamilie in der Region. Der Burgplatz in Oberwittelsbach steht ebenso auf dem Programm wie das Sisi-Schloss und eine Stadtführung durch Aichach. Die Kosten inklusive der Busfahrt betragen 28 Euro pro Person. Anmeldungen werden telefonisch (08131 / 99 68 80) oder per E-Mail auf info@dachauer-forum.de angenommen.