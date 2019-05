16. Mai 2019, 21:50 Uhr Kulturtipp Die kleine Dame

Die Kinderbuchautorin Stefanie Taschinski kommt in die Stadtbücherei Dachau

Die Kinderbuchautorin Stefanie Taschinski ist in der Stadtbücherei Dachau zu Gast. Am Montag, 20. Mai, um 15 Uhr liest sie aus ihrer Kinderbuchreihe "Die kleine Dame". Fantasievolle Abenteuer mit wunderschönen Illustrationen begleiten junge Fans der Reihe bereits seit fünf Bänden. Für Bücherfreunde ist es eine der wenigen Gelegenheiten, die norddeutsche Kinderbuchautorin in Bayern zu erleben. Anmeldung erforderlich unter 08131 / 75 48 40 oder persönlich an der Verbuchungstheke der Hauptstelle. Der Eintritt ist frei.