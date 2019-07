18. Juli 2019, 21:51 Uhr Kulturtipp Die große Sause

Das legendäre Puch Open Air feiert am Samstag seinen 30. Geburtstag

Das legendäre Puch Open Air feiert am Samstag, 20. Juli, seinen 30. Geburtstag auf der Schweinewiese in Lueg bei Jetzendorf. Los geht es um 16 Uhr (Einlass 15 Uhr), voraussichtliches Ende ist gegen 3 Uhr morgens. Es treten auf: Frittenbude, International Music, die Singer-Songwriterin Rita Braga, Zombie Zombie und Faka; Salewski ist mit Chansons zu hören. Von und zum S-Bahnhof Petershausen verkehren Bus-Shuttles. Wer will, kann auf dem Festivalgelände gratis zelten. Auch Essen darf man selbst mitbringen, nur keine Glasflaschen.