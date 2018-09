27. September 2018, 22:14 Uhr Kulturtipp Der Hundeversteher

Holger Schüler präsentiert im Stockwerk in Gröbenzell, seine Live-Show mit Hunden

Der Hundeversteher Holger Schüler präsentiert am Donnerstag, 11. Oktober, im Stockwerk in Gröbenzell, seine Live-Show mit Hunden. Sie beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Bekannt ist er aus der SWR-Fernsehserie "Der Hundeversteher". Auf der Bühne beschäftigt er sich mit dem Trend der Mehrhundehaltung. So lehrreich wie ein Besuch in der Hundeschule, so amüsant wie eine Comedy-Veranstaltung und vor allem so nah an der Realität, dass sich die Zuschauer schnell in die Situationen hineinversetzen können. Eintritt: 26,20 Euro, Vorverkauf: www.stockwerk.de.