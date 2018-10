4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Kulturtipp Blues in Erdweg

Eine der besten Cajun- und Zydecobands Europas können Fans von guter Musik kommenden Samstag im Wirtshaus am Erdweg sehen und hören

Der Spirit von New Orleans kommt mit der Band Zydeco Annie and Swampcats am Samstag, 13. Oktober, ins Wirtshaus am Erdweg. Die vielseitige Band steckt voller Lebensfreude und überzeugte in diesem Jahr viele Besucher bei "Jazz in allen Gassen" in Dachau. Längst gilt die Band als eine der besten Cajun- und Zydecobands in Europa. Mit Gitarre, Piano, Akkordeon und anderen Instrumenten entführen die Musiker ihre Zuhörer nach Lousiana mit seinen gefühlvollen Blues und Grooves. Beginn ist um 20 Uhr. Karten: www.wirtshaus-am-erdweg.de oder Abendkasse.