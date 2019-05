10. Mai 2019, 22:05 Uhr Kulturtipp Ausflug nach Amberg

Der Ortsverein Karlsfeld der Arbeiterwohlfahrt (AWO) organisiert eine Erkundungstour

Auf Erkundungstour in die Oberpfalz nach Amberg begibt sich der Ortsverein Karlsfeld der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Mit dem Reisebus geht es am Samstag, 15. Juni frühmorgens in Karlsfeld los. In Amberg ist zuerst ein Altstadtrundgang geplant, anschließend gibt es eine Bootsfahrt auf der Vils. Am Nachmittag wird ein weiterer Stopp in Sulzbach-Rosenberg eingelegt. Der Tagesausflug kostet pro Person 30 Euro, Karten gibt es beim Bürgertreff in Karlsfeld während der Tanznachmittage oder bei Helmut Schuh unter 08131/92629 oder 0176/ 22545765.