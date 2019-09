Artikel per E-Mail versenden

Auf Einladung des Haimhausener Kulturkreises kommt HG. Butzko mit seinem aktuellen Programm "echt jetzt" am Samstag, den 14. September, nach Haimhausen. Der Kabarettist tritt um 20 Uhr im Auditorium der Bavarian International School auf. Bekannt für sein exzellentes Gespür, Politisches auf den Punkt zu bringen, ist HG. Butzko seit mehr als 20 Jahren auf Deutschlands Bühnen präsent. Karten zu 20 Euro gibt es unter www.haimhauser-kulturkreis.de und in der Kulturkneipe Mittwoch und Samstag, jeweils von 19.30 bis 24 Uhr, und an der Abendkasse.