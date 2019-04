1. April 2019, 21:52 Uhr Kulturschranne Diskussionsabend über Frauen und Politik

Eine Veranstaltung mit dem Titel "Frauen - Macht Politik" findet am Montag, 8. April, in der Kulturschranne Dachau statt. Veranstalter ist das Landratsamt. Erfahrene Politikerinnen erzählen ihre Geschichten. Was bewegt Frauen, in die Politik zu gehen und was hindert sie daran, sind die grundsätzlichen Fragen. Beginn ist um 19.30 Uhr.