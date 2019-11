Auch im November gibt es wieder einen massiven Joke-Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer in der Kulturschranne in Dachau. Florian Simbeck hat in seiner Comedy Lounge am Montag, 25. November, Janine vom Olivenbaum aus Berlin zu Gast, sowie Andreas Weber aus Stuttgart und Jakob Friedrich aus Besigheim. Die Veranstaltung in der Pfarrstraße 13 in der Dachauer Altstadt beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Online gibt es Tickets unter fatjoke.de/dachau. Im Vorverkauf kosten sie 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Wer ein Abendessen will, sollte früher da sein.