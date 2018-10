4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Kulturreihe Noch Karten für den Poetischen Herbst

Der Poetische Herbst unter dem diesjährigen Motto "An Guadn! Der Landkreis bittet zu Tisch" startet am Freitag, 5. Oktober, mit der Komödie "Ein Herz aus Schokolade" im Hoftheater Bergkirchen. Diese beliebte Kulturreihe des Landkreises Dachau wird von der Kreisheimatpflegerin Birgitta Unger-Richter zusammengestellt und in Kooperation mit dem Dachauer Forum organisiert. Die Karten sind im Vorverkauf für diese acht Veranstaltungen sehr gut nachgefragt worden und fünf der Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, wie das Forum mitteilt. Für die folgenden drei Veranstaltungen gibt es noch Karten: Am Dienstag, 16. Oktober, um 20 Uhr liest Axel Hacke aus seinen literarischen Schmankerl im Kapplersaal in Altomünster. Pizza und Bavesen nennt Peter Peter am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr in der Kulturkreiskneipe Haimhausen seine kulinarischen Dialoge zwischen Bayern und Italien. Er wird begleitet von dem Ensemble des Vivaldi Orchesters Karlsfeld unter der Leitung von Monika Fuchs-Warmhold. Auch für die Abschlussveranstaltung am Sonntag, 28. Oktober, um 18 Uhr im Freudenhaus in Erdweg mit der Kapelle Kaiserschmarrn sind noch Karten vorrätig. Karten gibt es im Forum unter 08131/99688-0 oder www.dachauer-forum.de.