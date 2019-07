1. Juli 2019, 21:40 Uhr Kulturkreis Haimhausen "Hound of Winters" spielen Sting-Songs

Zu einer Huldigung von Sting laden die Hounds of Winter und der Kulturkreis Haimhausen am Dienstag, 2. Juli, in den Hanielschen Theaterstadl in der Dorfstraße in Haimhausen ein. Die größten Hits und die schönsten Songs aus Stings Soloalben werden präsentiert von Toby Heinz (Gesang), Knud Mensing (Gitarre), Christof von Haniel (Keyboard), Joe Warrlich (Bass) und Andreas Sterr (Schlagzeug) und als "special guest" Chris Haller am Saxofon, der bereits mit Ute Lemper, den Temptations und anderen die Fans begeistert hat. Die Band unterstützt das Theaterspektakel "Haimhauser Ball der Vampire" mit einer Spende. Karten zu 20 Euro gibt es unter www.haimhauser-kulturkreis.de und an der Abendkasse.