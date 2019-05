24. Mai 2019, 22:08 Uhr Kulturfonds Bayern 41 900 Euro für Dachauer Projekte

Der bayerische Finanzausschuss hat am Mittwoch die Fördermittel im Rahmen des Kulturfonds Bayern freigegeben. Insgesamt 28 Kulturprojekte im Regierungsbezirk Oberbayern haben eine Zusage erhalten, davon zwei in Dachau. Die Künstlervereinigung Dachau, die in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert, wird für die im Sommer geplante Ausstellung "Raus" mit 22 400 Euro unterstützt. Der Stadt Dachau wurden Zuschüssen in Höhe von 19 500 Euro für die Ausstellung von Katharina Sieverding bewilligt. Die auf Dachau zugeschnittene Ausstellung mit der berühmten Künstlerin wird von 6. Juni bis 15. September im Schloss zu sehen sein.