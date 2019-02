5. Februar 2019, 22:15 Uhr Kulturförderkreis Petershausen Bruno Jonas hat neue Hypothesen

Bei den vielen Menschen, die sich mittlerweile in der Sparte Comedy und Kabarett drängeln, ist es beinahe etwas still geworden um einen der Meister dieses Fachs. Bruno Jonas ist erneut auf Tour mit seinem Programm "Nur mal angenommen". Am Freitag, 15. Februar, ist er in der Mehrzweckhalle Petershausen zu erleben. Ob Hypothese oder Angebot, das Leben ist aus der Sicht von Bruno Jonas eine Annahme. Und diese ist in jeglicher Form in allen Bereichen von Politik und Gesellschaft anzutreffen. Jonas hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur auf der Bühne massenweise Erfahrungen sammeln können, sondern auch vor der Kamera in einer Reihe von Spielfilmen. Des Weiteren ist Jonas als Schriftsteller tätig. Zwölf Romane, darunter die "Gebrauchsanweisung für Bayern", sind bisher erschienen. Er war Mitglied im Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, moderierte den "Scheibenwischer", las auf dem bekannten Münchner Nockherberg als Bruder Barnabas den versammelten Politikern die Leviten und war neben Monika Gruber und Rick Kavanian Mitglied im Satire-Team "Die Klugscheisser" im Bayerischen Rundfunk. Nun geht er weg vom Status Quo und wendet sich den Veränderungen in der Welt zu. Denn eines ist klar: das Leben kann nicht mehr so weitergehen, wie bisher. Was bislang unreflektiert angenommen worden ist, wird nun als Hypothese auf den Prüfstein gestellt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass von 19 Uhr an, teilt der Kulturförderkreis Petershausen mit.