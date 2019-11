Am 22. November beschließt der Kulturförderkreis Altomünster nun seine Herbstreihe "Music at the Basement" mit "Movimento Mare", einem Hauch von Meer, wo uns das Wasser hier so sehnlichst abgeht. Mit Lumi Mare, ein scheinbar klassisches Trio, das so in keine Schublade passt. Querflöte, Violoncello und Klavier. Klassik, Minimalmusik, Jazz, Weltmusik, Latin, Avantgarde. Irgendwo dazwischen lässt sich diese Musik verorten. Aber eigentlich braucht Lumi Mare keine Genrebegriffe, denn sie machen einfach Musik, eigenwillig, unkonventionell und grenzüberschreitend. Eine wilde Mischung aus all dem, was die Musiker inspiriert. "Movimento Mare" beginnt um 20 Uhr, im Gewölbe der Sparkasse Altomünster, Herzog-Georg-Str. 3. Reservierungen und Karten gibt es für 12 Euro im Informationsbüro der Gemeinde (Telefon 08254-999744) und an der Abendkasse. Es herrscht freie Platzwahl. Infos unter 0171-9290507 oder www.kfk-altomuenster.de.