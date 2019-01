29. Januar 2019, 22:02 Uhr Kultur Stadtbücherei sucht ehrenamtliche Helfer

Mit je einer Zweigstelle in den Stadtteilen Süd und Ost ist die Stadtbücherei Dachau ein beliebter Treffpunkt und Anlaufstelle für Kultur und Informationsgewinn. Ermöglicht wird dieses Angebot hauptsächlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter, die jetzt dringend Verstärkung suchen. Um die Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten, braucht das Team um den Leiter der Stadtbibliothek, Steffen Mollnow, dringend weitere freiwillige Mitarbeiter für die Zweigstelle Süd am Klagenfurter Platz.

Die Stadt Dachau betont in ihrer Pressemitteilung, dass das Ehrenamt eine große Bereicherung für jeden einzelnen ist. Auch die Freiwilligen sollen davon profitieren, indem sie Erfahrungen und Kompetenzen gewinnen, in der Gesellschaft anerkannt und geschätzt werden, sowie eine Fülle an Kontakten knüpfen. Wer in der Bibliothek mitarbeiten möchte, sollte zuverlässig feste Termine übernehmen können, Interesse an Literatur und dem Austausch mit anderen Interessierten haben und zudem grundlegende Kenntnisse der elektronischen Datenverarbeitung vorweisen können. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen darin, die Bücher zu verleihen und zurückzunehmen, Veranstaltungen vorzubereiten sowie die Datenbanken zu pflegen.

Ehrenamtliche Hilfskräfte werden von der Stadt Dachau betreut und weitergebildet und sind während ihres Engagements außerdem umfassend versichert. Weitere Informationen können Interessierte unter Telefon 08131/75 48 40 oder per Email an stadtbuecherei@dachau.de bei Marion Dombrowski erhalten.