Der FC Tandern veranstaltet am Freitag, 26. Oktober, im Sportheim in Tandern einen Kleinkunstabend. Dabei tritt unter anderem die Münchner Gruppe "Kabinettsstsückl" mit ihrem aktuellen Programm "Es is wias is" auf. Der Eintritt kostet acht Euro und kommt ausschließlich den auftretenden Künstlern zu Gute. Interessierte können im Vorverkauf unter den Telefonnummern 0171/2021111 und 0151/10760013 Tickets erwerben. Beginn ist um 20 Uhr.