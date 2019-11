Am Donnerstag, 28. November, wird anlässlich der Deutsch-Polnischen Kulturtage um 19.30 Uhr im Kino Cinema in Dachau der Film "Die Maske" gezeigt. Im Anschluss ist ein Filmgespräch geplant.

In dem Film geht es um den jungen, langhaarigen Heavy-Metal-Fan Jacek aus der polnischen Provinz. Der fällt auf der Großbaustelle von einem Gerüst mitten hinein in den Sockel der gigantischen Jesusstatue. Im Krankenhaus wacht er nach einer Gesichtstransplantation auf.

Die bei der Berlinale 2018 mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnete Tragikomödie bewegt sich zwischen bissiger Satire mit staubtrockenem Humor und ernstem Realismus. Jaceks kaputtes Gesicht und seine neue "Maske" werden zur Projektionsfläche für kaputte Zustände in der polnischen Gesellschaft, denen Małgorzata Szumowska an den Kragen will. Die 1973 in Krakau geborene Regisseurin gehört zu den bekanntesten Filmemachern ihres Landes.

Nach der Filmvorführung der deutschen Synchronfassung findet ein Nachgespräch mit Ewa Fiuk statt. Sie ist aktives Mitglied der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Krakau und befasst sich in Vergleichsstudien mit dem aktuellen polnischen und deutschen Kino. Das Nachgespräch moderiert Marese Hoffmann.