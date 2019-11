Die Geschichte der Landkreise Oświęcim und Dachau unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht, doch in einem Punkt ist sie gleich: die zumeist erste Assoziation, die Fremde mit den beiden Landkreisen, beziehungsweise den Städten Auschwitz Dachau, haben, das sind die ehemaligen Konzentrationslager. Es ist ein Schmerz, der verbindet, etwas aus dem aber auch etwas Neues, Schönes entstehen kann. Dieses Ziel haben auch die Deutsch-Polnischen Kulturtage, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfinden.

Detailansicht öffnen Gemeinsam mit der Partnerschaftsbeauftragten des Landkreises hat Bernadetta Czech-Sailer die zweiten Deutsch-Polnischen Kulturtage organisiert. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die Idee dazu hatte die Partnerschaftsbeauftragte des Landkreises Marese Hoffmann (Grüne), umgesetzt hat sie das Projekt mit Bernadetta Czech-Sailer, die sich für das Landratsamt um das Thema Landkreispartnerschaft kümmert. Anders als 2017 liegt der Fokus in diesem Jahr ausschließlich auf polnischer Musik und Kunst. Czech-Sailer ist das bewusst, dennoch ist ihr Wunsch, dass sich nicht nur in Deutschland lebende Polen angesprochen fühlen, sondern "ein möglichst breites Publikum". Bewusst habe sie sich deshalb für ein sehr vielseitiges Programm entschieden: Von Musikkabarett über eine Filmvorführung bis hin zu einer Kunstausstellung soll für Menschen jeder Herkunft und jeden Alters etwas dabei sein. Auch Landrat Stefan Löwl (CSU) sieht in den Kulturtagen eine "Bereicherung für den Landkreis" und weit mehr als nur eine von vielen weiteren Kulturveranstaltungen. Es gelte nicht nur den "grenzüberschreitenden Kontakt" zu fördern, sondern "polnisches Leben auch vor Ort" zu unterstützen. Ähnlich sieht das auch Marese Hoffmann: "Ich wollte aber auch den hier ansässigen Polen die Möglichkeit bieten, ihre Heimatkultur zu erleben." Diversität fördere Kultur - über alle Grenzen hinweg. Das sei gerade im Hinblick auf die aktuelle Politik in Polen sehr wichtig und unterstützenswert.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Vernissage der Ausstellung "Harmonie/Dissonanz", die gleichzeitig das Ende der die viertägigen Kulturtage bildet. Die Ausstellung des Künstlerehepaares Elżbieta Kuraj und Janusz Karbowniczek ist vor sechs Jahren anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Intentionalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim entstanden. Harmonie, das steht für die universalen Werte der Begegnungsstätte, "die weitläufigen Räume der Freiheit, auch der künstlerischen Freiheit". Dissonanz hingegen stehe für das Böse, das damals "diesem Ort die Menschlichkeit in den Abgrund trieb", so die Künstler, die sich dem Themenkomplex beide in großformatigen, abstrakten Bildern gewidmet haben.

Detailansicht öffnen Die Bilder von Janusz Karbowniczek und seiner Frau sind noch bis 15. Dezember im Dachauer Landratsamt zu sehen. Die Gemälde beschäftigen sich mit den Themen Harmonie und Dissonanz. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Für die Auftaktveranstaltung am Mittwoch konnte Czech-Sailer die "MozART Group" und ihr Programm "Vier Saiten der Welt" gewinnen. Die Musikkabarettisten spielten im Ludwig-Thoma Haus vor ausverkauftem Hause. Am Donnerstag wurde im Cinema der Film "Die Maske" von Małgorzata Szumowska. Der Film beschäftigt sich mit den Thmen Ausgrenzung und Toleranz. Bewusst habe man sich nicht für einen Blockbuster entschieden, sondern für einen besonderen Film mit Inhalt, sagt Czech-Sailer. "Es ging nicht darum, einfach nur einen netten Film zu zeigen." Das dadurch der Zulauf entsprechend geringer gewesen sei, findet sie daher auch nicht weiter schlimm und die Podiumsdiskussion mit der Filmwissenschaftlerin Ewa Fiuk im Anschluss an den Film habe gezeigt, dass das anwesende Publikum sehr interessiert an dem Thema gewesen sei. Am Freitagabend spielte dann schließlich auch noch die Band Klezmafour in der Kulturschranne. Balkanbeats lägen ja gerade schließlich auch bei jungen Leuten im Trend, sagt Czech-Sailer. Gefreut habe sie, dass die Musiker extra früh angereist seien, um nicht nur die Dachauer Altstadt, sondern auch die KZ-Gedenkstätte besuchen zu können. Der Austausch, er findet auf vielen Ebenen statt.

Die Ausstellung "Harmonie / Dissonanz" ist noch bis Sonntag, 15. Dezember im Landratsamt zu den Geschäftszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.