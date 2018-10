1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Kultur Grenzen überwinden

FLO-Kandidaten fordern kreisübergreifende Kulturprojekte

Kultur- und Museumsangebote sollen künftig die Kreisgrenzen überwinden und besser vernetzt werden. Daran mitwirken soll auch der Bezirk und übergreifende Projekte entweder selbst initiieren oder besser unterstützen. Das fordern die Bezirkstagskandidaten der Freien Liste Oberbayern (FLO) aus den drei Landkreisen Dachau, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen: Sebastian Leiß, Josef Dietenhauser, Wolfgang Hagl, Robert Gasteiger, Edgar Forster und Horst Ullmann nach einer gemeinsamen Fraktionssitzung der beteiligten Kreisräte, die in Gerolsbach stattfand.

Robert Gasteiger will dazu einen entsprechenden Antrag in den Dachauer Kreistag einbringen. Einen ähnlichen Vorstoß plant auch Kreisrat Josef Dietenhauser für Schrobenhausen. "Kultur- und Museumsangebote sollen nicht an der Kreisgrenze Halt machen", sagt Gasteiger. Eine Vernetzung sei im Interesse von Künstlern und Museen, die so eine größere Reichweite erzielen könnten. Sebastian Leiß sieht mittelfristig die Organisation kreisübergreifender Kreiskulturtage als Option. Darüber hinaus haben sich die FLO-Kandidaten zum Ziel gesetzt, den Austausch zwischen den drei kommunalen Ebenen und zwischen den Landkreisen zu verbessern, auch im Hinblick auf mögliche Leistungsverbesserungen bei Bussen und Bahnen und der Tarifreform des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV). Da Petershausen einen großen Pendlerparkplatz bietet, sind davon auch Pendler aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen betroffen.