22. Februar 2019, 22:04 Uhr Künstlervereinigung Dachau Jetzt bewerben

KVD vergibt Ausstellungstermine für 2020

Professionelle Künstler, die Interesse an einer Ausstellung in der Galerie der Künstlervereinigung Dachau (KVD) im Jahr 2020 haben, wenden sich mit Ihrer Bewerbung mit aussagekräftigem Material bis 14. März, 18 Uhr, an die Galerie der KVD. Die Bewerbungen für eine Ausstellung sollten einen Lebenslauf, ein Konzept (maximal eine Seite A4) für die Ausstellung sowie eine Dokumentation vorhandener Werke (Katalog, Mappe, Fotografien) enthalten. Zum selben Termin entscheidet die Jury der KVD auch über Neuaufnahmen in die Künstlervereinigung. Bewerbungen für eine Aufnahme in die KVD sind gleichfalls bis 14. März, 18 Uhr im Büro der Galerie abzugeben. Voraussetzung für eine Bewerbung ist Wohnsitz oder Ateliersitz im Landkreis Dachau. Die Bewerbungen sollten enthalten: Lebenslauf, eine Dokumentation bisheriger Arbeiten sowie ein bis drei Originale. Alle Bewerbungen müssen am Freitag, 15. März, zwischen 15 und 17 Uhr abgeholt werden. Man kann die Künstlervereinigung Dachau auch jederzeit als förderndes Mitglied unterstützen. Das Büro der KVD in der Kulturschranne, Pfarrstraße 13, ist immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Bei Rückfragen: mail@kavaude.de oder Telefon 08131/ 785 69.