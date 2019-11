Stolz präsentieren Johannes Karl, Künstler und Vorsitzender der Künstlervereinigung Dachau (KVD), und Christoph Zahn den neuen Kunstkalender der Öffentlichkeit. "Es ist soweit: Der Kunstkalender der Sparkasse Dachau 2020 ist fertig", freut sich der Marketingleiter der Sparkasse Dachau. Der Kalender 2020 steht ganz unter dem Motto des 100-jährigen Jubiläums der KVD. "Dieses Jahr ist der Kalender wieder ein ganz besonderes Schmuckstück", versichert Zahn. Mit diesem Thema im Sparkassen-Kunstkalender wirke die KVD-Jubiläumsausstellung 2019 "Raus" auch noch im nächsten Jahr.

Kunstwerke aus den Anfängen der Künstlergruppe Dachau sind mit Kunstwerken von zeitgenössischen Künstlern der KVD in dem neuen Sparkassenkalender vereint. "Die Künstlergruppe früher und die Künstlervereinigung heute im Vergleich, das ist besonders spannend", erklärt Zahn. In diesem Jubiläumsjahr fanden zwei unterschiedliche Ausstellungen in Dachau statt. Zum einen die 100-Jahr-Ausstellung der KVD "Raus". Hier wurden in der ganzen Stadt Dachau meist unter freiem Himmel Kunstwerke platziert. Die Kunstwerke aus der Ausstellung waren vielfältiger Natur, von Skulpturen über mediale Kunst bis hin zur Malerei.

Im Katalog zur Ausstellung und in diesem Kunstkalender sind die meist vergänglichen Kunstwerke fotografisch festgehalten. Zum anderen fand in der Gemäldegalerie Dachau die Ausstellung "Die Anfänge der Künstlergruppe Dachau" statt. Die Kunstwerke der Künstlergruppe aus der Gründerzeit sind ausschließlich Gemälde. Die Bilder für den Sparkassenkalender wurden mit Unterstützung von Elisabeth Boser vom Zweckverband Dachauer Galerien und Museen ausgewählt. Beides in Kombination lassen den Kalender zu einem eigenen Kunstwerk entstehen. "Eine faszinierende Vielfalt", sagt Karl begeistert. "Lassen Sie sich entführen in die unterschiedlichen Facetten der Kunst und bei der Betrachtung der Bilder für kurze Zeit auch aus dem Alltag", ergänzt der Vorsitzende der KVD.

Der Kalender wird traditionell seit mehr als 85 Jahren - ausgenommen der Jahre des Zweiten Weltkrieges - an Kunden der Sparkasse Dachau als Dankeschön ausgegeben. "Vom 13. November an können sich unsere Kunden den Kunstkalender mit allen weiteren Kalendern, die wir ausgeben, in ihrer Geschäftsstelle zu den bekannten Öffnungszeiten abholen", sagt Christoph Zahn.