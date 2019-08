Meist ließ es sich in der Anfangsphase an der Malschule beobachten, dass seine Schüler begannen, den Stil ihres Lehrers Adolf Hölzel zu imitieren. "Hölzeln", soll der bekannte Dachauer Künstler das genannt haben - und stets versucht haben, dass sich seine Schützlinge so schnell wie möglich wieder davon lösten. Anders war das bei Tora Vega Holmström. Die junge Schwedin zog 1903 mit zwei befreundeten Künstlerinnen nach Dachau, um bei Hölzel zu lernen. Bis sie sich seinem Stil näherte, vergingen jedoch Jahrzehnte, in denen die beiden einen stetigen Briefwechsel hielten, sich besuchten und gemeinsam malten.

Die Künstlerin, die selbst auf Porträts gerne grimmig wirkt, lebte die meiste Zeit ihres Lebens in Schweden, reiste zwischenzeitlich nach Dachau, Paris, Florenz und Stuttgart - die Stadt, in der Hölzel zu dieser Zeit unterrichtete. Ihre Verbindung zu Adolf Hölzel wurde prägend, für beide Seiten. Sie war zweifelsohne von seiner Malweise fasziniert; das zeige sich nicht allein in ihren späteren Werken, erklärt Kunsthistorikerin Karin Schuf. Die Faszination beruhte auf Gegenseitigkeit, die Begegnung war eine auf Augenhöhe. Bei einem Besuch in Schweden wurde Hölzel allerdings auch von der Volkshochschule inspiriert, die Holmströms Vater leitete. Das ganzheitliche Konzept einer musischen Bildung nahm Hölzel später zum Vorbild für eine Grundausbildung, die für Bauhaus-Schüler verpflichtend wurde.

Bei jenem Besuch in Schweden schenkte Adolf Hölzel seiner ehemaligen Schülerin drei Rosenblätter, mit jedem könne sie einen Wunsch bei ihm einlösen; sie trug diese fortan in einem Medaillon um den Hals. Den letzten Wunsch löste sie 1933 ein, um eine gemeinsame Ausstellung mit ihm in Schweden zu veranstalten. Ein Jahr später verstarb Hölzel - und Holmström fing in ihren Werken das "Hölzeln" an.