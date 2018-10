28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Kühlmittel Methylfluorid Vier Verletzte durch Gasaustritt

Geschafft! Nach ihrem Einsatz verschnaufen die Feuerwehrleute am Sparkassenplatz erst einmal.

Feuerwehr sperrt Sparkassenplatz in Dachau weitläufig ab

Im Zuge von Wartungsarbeiten wurde am Freitagnachmittag eine Kühlgasleitung in einer Pizzeria am Sparkassenplatz beschädigt. Das komplette Kühlgas trat aus und wurde von vier Personen eingeatmet, die sich dadurch leicht verletzten und vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Dachau und Günding sperrten das Areal weitläufig ab und evakuierten Anwohner und Angestellte aus den umliegenden Geschäften.

Bei dem Gas handelte es sich um das Kühlmittel Methyfluorid. Es ist leicht entzündlich ist und verursacht Reizungen der Atemwege. Weil es zudem schwerer ist als Luft, sammelte es sich am Boden der Kellerräume. Für die Freiwillige Feuerwehr war schnell klar, dass für diese Gefahrensituation mehr Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten benötigt werden. Deshalb wurden auch die Feuerwehren Prittlbach und Gröbenried-Eschenried alarmiert. Insgesamt waren die Feuerwehren mit 45 Einsatzkräften am Ort, darüber hinaus noch mehrere Fahrzeuge vom Rettungsdienst und der Polizei. Das Gas wurde mit einem Entlüftungsgerät abgesaugt, parallel kontrollierten die Einsatzkräfte die Gaskonzentration in den Kellerräumen. Erst nach zweieinhalb Stunden war die Gefahr beseitigt und der Einsatz damit beendet. Der Sparkassenplatz blieb über den gesamten Einsatz hinweg gesperrt.