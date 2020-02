Gewerkschaften protestieren gegen den Plan des Kultusministeriums, den Mangel an Lehrkräften an Grund- und Mittelschulen mit Mehrarbeit aufzufangen. Sie werfen dem Staat "personelle Misswirtschaft" auf dem Rücken der Beschäftigten vor

Der Aufschrei war groß, als Kultusminister Michael Piazolo (FW) Mitte Januar einen Maßnahmenkatalog vorgestellt hat, mit dem er die Unterrichtsversorgung an den bayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen auch im kommenden Schuljahr 2020/2021 sicherstellen will. Dazu zählt auch, dass Lehrer sich auf mehr Arbeit einstellen müssen. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) und auch andere Gewerkschaften haben nun zu einer bayernweiten Protestaktion aufgerufen: Individuell gestaltete Fotos und Postkarten mit ganz persönlichen Botschaften an den Kultusminister sollen gesammelt und an Piazolo übergeben werden. Auch der Dachauer BLLV-Kreisverband beteiligt sich an der Aktion.

"Unsere Botschaft ist klar: So nicht - wir sind viele, wir sind laut und wir sind stark", sagt Beate Rexhäuser. Die Kreisverbandsvorsitzende sitzt am Freitagnachmittag nach Schulschluss mit Kolleginnen in der Dachauer Kulturschranne, um ihrem Ärger, ihrer Wut und ihrer Verzweiflung Luft zu machen. Keine Selbstverständlichkeit: Beate Rexhäuser, Barbara Sparr, Nina Drewes und Hildgeard Eitzenberger dürften als Beamtinnen nicht öffentlich gegen ihren Arbeitgeber, den Staat, wettern. Lediglich ihre Positionen als Vorstandsmitglieder des BLLV-Kreisverbandes - als Vorsitzende, Schulleitersprecherin, Pressesprecherin und Geschäftsführerin - ermöglichen es den vier Frauen laut auszusprechen, was viele andere Lehrer denken.

"Drastische Maßnahmen wie beispielsweise Mehrarbeit oder der Wegfall des vorzeitigen Ruhestands haben das Fass auch in unserem Kreisverband zum Überlaufen gebracht", sagt Rexhäuser. Die Kollegen seien "sehr enttäuscht, verunsichert und demotiviert." Sie fordert deshalb die Politik auf, "hinzuschauen, welchen Belastungen die Kollegen seit Jahren ausgesetzt sind". Der BLLV habe immer die Realität an den Schulen vor Ort aufgezeigt, immer wieder gewarnt und Forderungen gestellt - zuletzt auf Landespressekonferenzen in München im Juli und Oktober des vergangenen Jahres. Die Botschaft schon damals: "Die Hütte brennt!"

Aber man sei nicht gehört worden, beklagt sich Rexhäuser, die nicht verstehen kann, dass es nun die Lehrer sein sollen, "die für die personelle Misswirtschaft an den Schulen gerade stehen müssen". Alle im BLLV seien sich einig: "So nicht! Es reicht!" Und auch das sei eine Premiere: Erstmals in ihrer 39-jährigen Tätigkeit als Vorsitzende seien sich alle drei Gewerkschaften - GEW, BLLV und KEG - einig. Doch eines wollen die vier Lehrerinnen trotz allem vorwegnehmen: "Wir wissen die Vorteile unserer Verbeamtenschaft zu schätzen und wir lieben unseren Beruf." Aber alles, was von oberster Stelle vorgeschrieben wird, müssten sie akzeptieren, das Recht zu streiken, gelte für verbeamtete Lehrkräfte nicht. Stellvertretend für ihre Kollegen erzählen die vier Lehrerinnen deshalb von ihrer jeweiligen Situation.

Beate Rexhäuser zum Beispiel erinnert daran, dass es die Sache mit dem Arbeitsstundenkonto um die Jahrhundertwende schon einmal gegeben hat. Ob der Aufschrei damals genauso groß gewesen ist? Nein, sagt die 62-Jährige, die an der Mittelschule Erdweg unterrichtet. Das liege aber vor allem daran, dass der Druck seitdem gestiegen sei und es sich damals nur um diese eine Maßnahme gehandelt habe und nicht um ein ganzes Paket, wie jetzt. Sie selbst ist insofern von den Maßnahmen betroffen, als dass sie nun nicht, wie geplant in eineinhalb Jahren in den Vorruhestand gehen kann, sondern noch arbeiten muss, bis sie 65 Jahre alt ist.

Nina Drewes, 37, kann dadurch, dass sie ein minderjähriges Kind hat, sogenannte familienpolitische Teilzeit beantragen. Will sie aber vom kommenden Schuljahr an noch genauso viel verdienen wie jetzt, muss sie eine Stunde mehr arbeiten. Eine Stunde, die sie vorerst nicht bezahlt bekommt. "Das ist, als würde ich dem Staat ein Darlehen von 10 000 Euro geben - zinslos", rechnet die Grundschullehrerin vor, die an der Grundschule Augustenfeld arbeitet. Sie fühlt sich ungerecht behandelt, von der Politik nicht ernst genommen.

Hildegard Eitzenberger, 60, arbeitet in sogenannter arbeitsmarktpolitischer Teilzeit an der Klosterschule Dachau und unterrichtet als Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung momentan 17 Stunden. Vom kommenden Schuljahr an müsste sie auf 24 Stunden aufstocken, wenn sie nicht doch in familienpolitische Teilzeit wechselt, um ihre Mutter zu pflegen. Falls nicht, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie, wenn ihre Stunden aufgestockt werden, an mindestens zwei Schulen eingesetzt wird, fürchtet sie. Fachlehrerinnen wie Eitzenberger sind schon seit Jahren Mangelware.

Barbara Sparr, 55, ist Schulleiterin an der Grundschule Karlsfeld. Unter ihr arbeiten 40 Lehrer, neun davon in Vollzeit, fünf sind "unterhälftig" angestellt, arbeiten also im Durchschnitt nicht mehr als zehn Stunden pro Woche. Sollten alle Lehrer vom kommenden Schuljahr an tatsächlich mehr arbeiten müssen - in Vollzeit wären das dann 24, bei Lehrkräften für Sonderpädagogik wären es 23 Wochenstunden - hat Sparr Angst, dass die unterhälftig Beschäftigten wegversetzt werden. Denn rein rechnerisch müssten die anderen Lehrer mit jeweils einer Stunde mehr das ja ausgleichen können. Das Problem sei nur, sagt Sparr: "Das ist ein reines Rechenspiel, aber dass da Menschen dahinterstehen, wird einfach vergessen."