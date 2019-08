1. August 2019, 22:07 Uhr Kritik am Kreistag Für Gymnasium in Petershausen

Freie Wähler Dachau stellen Beschluss für Bergkirchen infrage

Der Kreistag hat sich im vergangenen Jahr mehrheitlich für Bergkirchen als Standort für ein fünftes Gymnasium im Landkreis ausgesprochen. Die Freien Wähler Dachau bringen nun eine andere, aus ihrer Sicht bessere und günstigere Lösung ins Spiel und fordern den Bau der Schule in Petershausen. Das Gymnasium soll dort in Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen Pfaffenhofen, Freising und Neuburg-Schrobenhausen entstehen. Die Kreistagsfraktion will damit die Investitionsrisiken teilen und die Kosten der Schülerbeförderung senken, da Petershausen über eine Bahnverbindung verfügt. Einen entsprechenden Antrag haben die Kreisräte nun im Landratsamt eingereicht.

"Wir befürworten die grundsätzliche Entscheidung, einen fünften Gymnasialstandort im Landkreis zu planen", erklärt Kreisrat Sebastian Leiß. Bergkirchen halte er aber "nach gründlicher Abwägung" nicht für den optimalen Standort. Die Verkehrsanbindung sei ungünstig und müsste aus Mitteln des Kreises durch Busse organisiert werden, zudem seien die beiden Dachauer Gymnasien nur wenige Kilometer entfernt. Die Festlegung des Kreistags auf Bergkirchen sei mehr eine "Struktur- statt Sachentscheidung" gewesen und daher nicht nachhaltig. Das Argument des westlichen Landkreises, dass er bei Bildungsinvestitionen vernachlässigt werde, lassen die Freien Wähler nicht gelten: In Odelzhausen entstehe gerade eine neue Realschule. Petershausen dagegen verfüge über eine optimale Schienenanbindung und könne durch Kooperation mit den Nachbarlandkreisen genügend Schüler aufbieten. Zudem ließen sich die hohen Investitionskosten dann auf mehrere Schultern verteilen wie es auch beim vierten Gymnasium in Karlsfeld geschieht. Dort beteiligt sich die Landeshauptstadt München. "Gemeinsam lässt sich so eine gewaltige Investition besser stemmen", meinen auch die Kreistagskollegen Robert Gasteiger und Edgar Forster. Auch dass trotz Rekordeinnahmen bereits Kredite aufgenommen werden sollen, obwohl das große Bauvorhaben, das vierte Gymnasium noch nicht mal in Angriff genommen worden ist, stößt bei den Freien Wählern Dachau auf Kritik.