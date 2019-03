11. März 2019, 16:49 Uhr Kripo sucht Zeugen Raubüberfall in Karlsfeld

Vier Männer schlagen 53-Jährigen nieder und erbeuten Bargeld

Brutaler Raubüberfall in Karlsfeld: Vier unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen in Karlsfeld einen 53-jährigen Mann nach dem Besuch einer Diskothek niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Betrag, wie das Polizeipräsidium Oberbayern am Montag mitteilte. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, Prellungen und Abschürfungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Schrecken über den Überfall aber wird den 53-Jährigen noch lange verfolgen.

Das Opfer verließ um drei Uhr morgens die Diskothek "Sound Hüttn" in der Münchner Straße in Karlsfeld, um nach Hause zu gehen. Auch die Täter hielten sich in dem Lokal auf. Der 53-Jährige hatte sie dort schon gesehen. Sie trugen Kapuzenpullis und Jogginghosen. Die Männer folgten ihm und gingen in der Martin-Luther-Straße auf ihr Opfer plötzlich los. Sie bedrohten ihn und forderten Geld. Aber nicht nur das: Dabei prügelten die brutalen Täter mit kräftigen Schlägen auf den 53-Jährige ein und traten ihn mit Füßen, bis er zu Boden ging. Dann raubten ihm die Männer Bargeld aus der Brieftasche. Nur einen Moment nach der Tat fanden Passanten den auf Boden liegenden, verletzten Mann. Die Zeugen sahen die Täter nur noch weglaufen.

Die Tat selbst hatten die Zeugen nicht mehr mitbekommen. Das Opfer war verletzt und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der Karlsfelder erlitt durch die massiven Tritte Prellungen und Schürfwunden. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Die vier Männer unbekannten Alters waren mit Jogginghose und Pulli - jeweils einem roten, einem blauen und zwei schwarzen Sweatshirts mit Kapuze - bekleidet. Die Polizei sucht weitere Zeugen, Telefon: 08141/6120.