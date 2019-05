30. Mai 2019, 22:09 Uhr Kriminalität Polizei ermittelt in Serie von Autoaufbrüchen

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei eine Reihe von Autoaufbrüchen im Bereich Haimhausen gemeldet. Vermuteter Tatzeitraum ist nach polizeilichen Angaben die Nacht von Montag auf Dienstag. In vier Fällen wurden Navigationssysteme ausgebaut und entwendet, in einem Fall ein Autoradio. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08131/561-0 erbeten.