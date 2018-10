17. Oktober 2018, 22:07 Uhr Krimikomödie Drama um einen Koffer

Weichser Theaterstadl probt für turbulente Krimikomödie

Der Weichser Theaterstadl probt bereits intensiv an seinem neuen Stück, der Kriminalkomödie "A Kufern" von Peter Landsdorfer. Die Handlung: Eine Gangsterbande benutzt das Hinterzimmer des Schneiders Anton Nadel (Matthias Hermann) als Tarnung für ihre Geschäfte. Der Gangsterboss Bubi Bratzler (Peter Wostry) verzweifelt fast an seinen durchschnittlich begabten Kleinganoven ( Maria Forche, Michaela Dörr, Martina Gstettenbauer, Thomas Atzenhofer und Martin Nefzger), die immer nur Taschenuhren und Kleingeld erbeuten. Doch dann gelingt dem gerissenen Gassen-Paule (Holger Neumann) der große Coup: Am Bahnhof bringt er einen "Kufern" (Koffer) in seinen Besitz. Doch die anfängliche Begeisterung der Ganoven über den unerwarteten Inhalt währt nur kurz, denn diesen Koffer will der Gangsterboss so schnell wie möglich wieder loswerden - und er hat auch schon eine geniale Idee. In weiteren Rollen: Ute Gesang als Waisenhausschwester und Martin Hofmann als "Minister". Vorstellungstermine: Samstag und Sonntag, 10. / 11. November jeweils um 19.30 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag, 16./17./18. November; am Sonntag beginnt die Vorstellung bereits um 18 Uhr. Kartenvorverkauf Samstag und Sonntag 20./21. Oktober, 10 bis 13 Uhr im Bürgerhaus Weichs. Mehr Informationen auf der Homepage weichser-theaterstadl.de.