14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Krimi-Preis Mordpläne im Kinderzimmer

Krimi-Wettbewerb für kleine Autoren von 9 bis 14 Jahren

Am Schreibwettbewerb des "17. Münchner Krimipreises" dürfen auch Autoren aus dem Landkreis Dachau mitmachen, alleine oder im Team. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 14 Jahren im Großraum München. Die Teams sollten möglichst aus Gleichaltrigen bestehen und nicht mehr als zwei Kinder umfassen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in drei Gruppen ermittelt: dritte und vierte Klasse, fünfte und sechst Klasse sowie siebte und achte Klasse. Auch Schulklassen und Schreibgruppen sind eingeladen, sich mit mehreren Texten am Krimi-Schreibwettbewerb zu beteiligen.

Die Krimis der Gewinnerinnen und Gewinner werden im jährlich neu aufgelegten Heft "Ausgezeichnete Krimis" veröffentlicht. Die Preisträgerinnen und Preisträger stellen ihre Krimis öffentlich vor und lesen unter anderem bei der Kinder-Kriminacht in der Seidlvilla, auf dem KiKS-Festival oder auf der Münchner Bücherschau im Gasteig. Einer der Siegerkrimis wird für "radio-Mikro" auf Bayern 2 als Hörspiel bearbeitet und gesendet. Die Kurzfassung eines Siegerkrimis erscheint in der Münchner Kinderzeitung, alle Siegerkrimis sind außerdem auf dem Kinderportal www.pomki.de als Audio zu hören.

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 10. April 2019, um 16 Uhr im Literaturhaus München statt. Alle Kinder, die mitgeschrieben haben, erhalten dazu eine persönliche Einladung. Tanja Graf, Leiterin Literaturhaus München, begrüßt die jungen "Schreibtischtäter".

Der Krimi darf maximal drei getippte Seiten umfassen, Schriftgröße nicht kleiner als zehn Punkt. Längere Manuskripte werden nicht bewertet. Der Krimi muss ausgedruckt, auf dem Postweg geschickt

oder im Büro des Vereins Kultur & Spielraum in der Ursulastraße 5 in Schwabing abgegeben werden. Jedes Manuskript braucht ein Deckblatt, auf dem folgende Angaben stehen: Name, Vorname, Geburtsdatum, komplette Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse, Schule und Klasse. Die Daten werden vertraulich behandelt. Auf die Manuskriptseiten bitte keinen Namen schreiben. Bitte nur Kopien und keine handschriftlichen Manuskripte einsenden, denn die Werke können aus organisatorischen Gründen nicht zurück geschickt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Adresse: Kultur & Spielraum e.V., Kennwort: Kinder-Krimipreis, Ursulastraße 5 in 80802 München. Einsendeschluss ist Dienstag, 11. März 2019. Es gilt das Datum des Poststempels.

Wer nicht gleich alleine loslegen möchte oder noch nicht genau weiß, wie man einen Krimi schreibt, kann sich Anregungen, Tipps und Unterstützung in den Krimi-Schreibwerkstätten der Münchner Stadtbibliothek holen, die im Januar 2019 starten.

Der 17. Münchner Kinder-Krimipreis ist Teil des Kinder-Krimifests vom 1. bis 14. April 2019. Veranstalter sind die Münchner Stadtbibliothek, der Verein Kultur & Spielraum, das Stadtjugendamt und das Jugendkulturwerk, gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München.