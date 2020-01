Bereits zum achten Mal startet die Muckerl-Bühne Karlsfeld mit einem Krimidinner ins neue Jahr. Dieses Jahr steht im Gartlerstüberl in der Kleingartenanlage Dachau Agatha Christies "Tod auf dem Nil" unter der deutschen Bearbeitung von Michael Raab auf dem Programm. In dem Klassiker treffen sich Bekannte, Unbekannte, Angestellte und Einheimische auf einem Nildampfer um an einer Kreuzfahrt teil zu nehmen. Unter dem Eindruck von Abu Simbel, den Pyramiden und der Sphinx sorgen die verschiedenen Charaktere der Reisenden für eine angespannte Stimmung; als dann aber noch, wie aus dem Nichts, Jaqueline auftaucht um die Flitterwochen von Kay und Simon Mostyn zu stören, scheint die Lunte an einem Pulverfass gezündet worden zu sein. Was für ein undurchsichtiges Spiel treibt Miss FFoliot-FFoulkes mit ihrer Nichte Christina Grant? Kennen sich der Kommunist Mr. Smith, das Dienstmädchen Louise und der scheinbar unbeholfene Doktor Bessner wirklich nicht? Der Stewart und der Perlenverkäufer, die immer da sind und doch nicht gesehen werden, spinnen ihr eigenes Netz. Mc Naught und Pfarrer Pennefather sind bemüht, ihre dunklen Geheimnisse vor den Mitreisenden zu verstecken. Eines Abends geschieht ein Mord. Die angeforderte Polizei kommt und kommt nicht. Nun liegt es am Publikum hinter das Geheimnis zu kommen, bevor der Tod auch in den Reihen des Publikums Einzug hält.

Karten gibt es unter 08139/802 58 34 oder Info@Muckerl-Buehne.de für 29 Euro inklusive Drei-Gänge-Menü, für das wie gewohnt die Crew des Gartlerstüberls sorgt. Ermittelt wird an den Wochenenden 17./18./19., 24./25./26., sowie 31. Januar und 1. Februar jeweils um 19 Uhr.