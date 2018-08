23. August 2018, 21:58 Uhr Kreisverkehrswacht Fahrtraining für Senioren

Die Kreisverkehrswacht Dachau bietet mit dem neuen Fahrtraining "Fit im Auto" allen Senioren ab 65 Jahren die Möglichkeit, das eigene Können hinterm Steuer praktisch zu testen und gemeinsam mit Experten zu hinterfragen. Im ersten Block des Trainings können die Teilnehmer mit ihrem eigenen Auto auf dem Übungsplatz das richtige Bremsen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten trainieren, das Einparken und Rangieren, aber auch ihre Reaktionsfähigkeit bei einer Slalomfahrt testen. Im zweiten Block fahren die Teilnehmer in Dreiergruppen mit einem Fahrlehrer im Fahrschulauto im öffentlichen Raum. Dank einer Förderung durch die Sparkassenstiftung Dachau ist das Training kostenlos. Das nächste Training findet am Samstag, 8. September, um neun Uhr statt und dauert etwa viereinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Besucherparkplatz vor dem Eingang zur Bereitschaftspolizei Dachau, John-F.-Kennedy-Platz 1. Eine Anmeldung ist noch unter 01590 / 356 11 69 oder per E-Mail an info@verkehrswacht-dachau.de möglich.