5. März 2019, 21:40 Uhr Kreistagsdebatte Streit um den Mint-Campus

SPD-Kreisrat Dirlenbach fordert Unterstützung von Unternehmen

Der Landkreis Dachau leistet sich viel. In den kommenden Jahren stehen der Bau eines Landratsamtes und zweier Gymnasien auf der Agenda. Rechnet man alles zusammen, kommt man allein für diese drei Projekte geschätzt auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Vor diesem Hintergrund hat Landrat Stefan Löwl (CSU) im Kreistag gemahnt, in den nächsten Jahren bei weiteren Investitionen zurückhaltend zu sein. Laufende Projekte sollte man freilich zu Ende bringen, sagte er. Aber: "Bei neuen Dingen sollten wir uns kritisch hinterfragen: Können wir uns das leisten?"

SPD-Fraktionschef Harald Dirlenbach stimmte dem Landrat zu, ging aber noch einen Schritt weiter. Der Vierkirchener Bürgermeister plädierte dafür, auch laufende Projekte auf den Prüfstand zu stellen. Als Beispiel nannte er den Mint-Campus, den der Landkreis bezuschusst. Dirlenbach stört sich daran, dass Unternehmen trotz der Vorteile nur wenig Interesse an dem Schülerforschungszentrum haben. "Wenn die freie Wirtschaftschaft das nicht annimmt, dann müssen wir den Mut haben, so ein Projekt wieder einzustampfen", sagte Dirlenbach, der auch Mitglied ist im Trägerverein des Mint-Campus.

Nun haben die Vorsitzenden des Vereins, Ulrich Dachs und Peter Fink, Dirlenbachs Aussage scharf kritisiert. Diese sei "ein verbales Foul und eine Watschn für alle ehrenamtliche Helfer und die Projektleitung", schreiben Dachs und Fink in einer Pressemitteilung. Demnach hätten Ehrenamtliche im vergangenen Jahr 3600 Stunden für das Schülerforschungszentrum aufgebracht.

Seit 2015 gibt es den Mint-Campus in Dachau. Zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins gehören Betriebe der Industrie und Handelskammer (IHK) sowie Statiker, IT-Fachleute und Ingenieure. Kinder und Jugendliche können sich im Schülerforschungszentrum in Workshops spielerisch und eigenständig mit naturwissenschaftlichen und technischen Themen auseinandersetzen und ihre Talente entdecken. Sie können zum Beispiel an einem Robotics-Wettbewerb teilnehmen oder in einer Werkstatt mit Holz und Metall Dinge bauen. Mint steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. In diesen Bereichen ist der Fachkräftemangel besonders hoch. Mit Projekten wie den Mint-Campus will man Jugendliche und Kinder dazu bewegen, sich für einen Beruf in entsprechenden Branchen zu entscheiden. Genau deshalb findet Dirlenbach wohl, sollten Unternehmen ein Interesse haben, diese Bildungseinrichtung zu fördern.

Fink und Dachs finden hingegen, aus diesem Grund verdiene das Schülerforschungszentrum auch die "uneingeschränkte Unterstützung des gesamten Kreistags und die finanzielle Sicherstellung durch den Kreistag". Die Vorsitzenden des Trägervereins weisen darauf hin, dass ein Großteil des Zuschusses als Miete an den Landkreis zurückfließe. Mit dem Geld seien gerade mal die Kosten der Aufwandsentschädigung an die Verwaltung gedeckt. Dem Bemühen, neue Fördermitglieder aus der Wirtschaft zu gewinnen, hätten Dirlenbach mit seiner Aussage keinen Gefallen getan.